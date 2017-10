A manhã desta sexta-feira (27) foi de enfrentar fila na busca pelo emprego em Porto Alegre. O motivo é o mutirão anual promovido pela Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (FGTAS) e pelo Sine que, nesta edição, oferece 3.627 vagas em todo o Estado. Em Porto Alegre, o atendimento ocorre no Instituto Federal do Rio Grande do Sul, localizado na esquina das ruas Coronel Vicente e Voluntários da Pátria, até as 16h desta sexta (27).

Primeiro a chegar no local, Cristiano Pedroso Domingues marcou lugar na fila à meia-noite, acompanhado da esposa. Ele está desempregado há duas semanas e busca uma colocação como auxiliar de produção.

- A situação anda um pouco difícil, muita concorrência. Então, chegar cedo é estar mais perto do emprego, pois hoje tu vai no Sine às 6h30min e já tem cem pessoas na fila - diz Cristiano.

Para Porto Alegre e Região Metropolitana, o mutirão EmpregarRS disponibiliza 1.629 vagas. Desempregada há seis meses, Bruna Araújo diz estar otimista para uma colocação de nível médio na área administrativa.

- Essa época é pra ser melhor, por ser perto do Natal - torce a jovem de 24 anos, moradora de Canoas.

Confiança na busca por uma chance

Há quem esteja mais do que confiante. É o caso do técnico em segurança do trabalho Alexsandro Aires. Morador de São Leopoldo, está desempregado há um mês, após o fim de um contrato temporário.

- De um modo geral, estou vendo a área (de segurança do trabalho) de forma positiva. Há bastante formados, mas estou otimista e com a perspectiva de voltar - afirma.

Se por um lado há candidatos focados na busca por uma vaga específica, por outro, alguns se mostram mais flexíveis para explorar outras funções. Desempregada desde março de 2015, Jussara Rocha tem formação superior em pedagogia empresarial, porém, os quase dois anos sem trabalhar na sua área a levaram a fazer faxina.

- Entre o nível médio e superior, estou pegando qualquer coisa na área administrativa, secretária, telefonista, SAC. Quem está garantindo a situação mesmo lá em casa é o marido - desabafa.