O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) abriu mais um edital para vagas temporárias para o cargo de recenseador. As oportunidades são para atuar no Censo Agropecuário 2017.

Na área de cobertura da agência do IBGE em Santa Maria, que inclui 20 municípios da região central, são 14 vagas. Uma para Agudo, uma para Formigueiro, oito para São Sepé e quatro para Vila Nova do Sul.

Para participar da seleção os candidatos devem ter nível fundamental completo e no mínimo 18 anos. O salário será por produção. A jornada de trabalho será de, no mínimo, 25 horas semanais, além da participação integral e obrigatória no treinamento.

As inscrições, que são gratuitas, estão abertas até 6 de novembro e podem ser feitas diretamente nas agências do IBGE. Na região central, nos municípios onde não há postos de coleta do Instituto, as inscrições devem ser feitas na Emater.