Há 25 vagas disponíveis para oficinas de capacitação profissional, oferecidas pelo Sine Porto Alegre e pelo Centro de Integração Empresa Escola (Ciee-RS). As oficinas duram duas horas e acontecem na sede do Sine (esquina das avenidas Mauá e Sepúlveda, no Centro Histórico). Não há requisitos para participar. É preciso se inscrever previamente diretamente no Sine, pelo e-mail sine@portoalegre.rs.gov.br ou pelo telefone 3289-4816.