Contratação simplificada acelera obras de manutenção em escolas

O modelo começou a ser implantado em 2024 e agora está vigente para todas as escolas. Izabel tem em seu computador as necessidades de cada uma das 2,3 mil escolas do Rio Grande do Sul, com o sinalizador do estágio em que estão as obras. É com base nesses dados que ela garante: a maioria absoluta dos alunos do Rio Grande do Sul encontrará, na volta às aulas, as escolas em boas condições, apesar de a enchente ter atrapalhado o andamento das obras ordinárias, porque foi preciso dar prioridade aos prédios que ficaram alagados.