Estão abertas até a próxima segunda-feira (30) as inscrições para o curso técnico de Informática do Instituto Federal Farroupilha, em Santa Maria (Rua Esmeralda, 430, Faixa Nova, Camobi). O curso é gratuito e na modalidade de Educação a Distância (EaD). São 200 vagas. A primeira aula está prevista para 15 de dezembro. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo site do IFFar.