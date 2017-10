Há 10 vagas disponíveis no programa Jovem Aprendiz do Hospital Moinhos de Vento (Rua Ramiro Barcelos, 910) para a área administrativa da instituição. É preciso ter entre 18 e 24 anos, estar cursando ou ter concluído o Ensino Médio e ter disponibilidade pela manhã (das 8h às 12h) ou à tarde (14h às 18h).

As inscrições são feitas no site do hospital, sem prazo final de término ou interessados podem entregar currículos impressos na Rua Tiradentes, 375 (térreo), de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 14h às 17h. A empresa oferece bolsa auxílio, vale transporte e refeitório no local.