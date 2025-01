Sete concursos públicos abrem 117 vagas com salários de até R$ 13 mil

Vagas são para diferentes níveis de escolaridade. Anna Kosolapova / stock.adobe.com

Estão abertas as inscrições para sete concursos públicos em diversas localidades do Rio Grande do Sul. São oferecidas 117 vagas com remunerações que variam entre R$ 1.314,29 e R$ 13.994,78, contemplando diferentes áreas e níveis de escolaridade.

O Ministério Público da União (MPU) segue com 152 vagas abertas, sendo duas para o Estado, para cargos de Técnico e Analista do MPU. Os salários são de R$ 8.529,65 e R$ 13.994,78 e as inscrições seguem até 27 de fevereiro.

Já o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) está com 41 vagas abertas para vagas de técnico administrativo (13) e professor (28). A remuneração varia de de R$ 2.667,19 a R$ 10.481,64 e o prazo vai até 27 de fevereiro.

Lista de concursos públicos abertos no RS:

Ministério Público da União (MPU)

Vagas: 152 vagas no total – especificamente para o RS são técnico em administração (1), analista de direito (1)

152 vagas no total – especificamente para o RS são técnico em administração (1), analista de direito (1) Nível: Superior

Superior Salário: R$ 8.529,65 a R$ 13.994,78

R$ 8.529,65 a R$ 13.994,78 Prazo: 27 de fevereiro

27 de fevereiro Taxa de inscrição: R$ 95 a R$ 120

R$ 95 a R$ 120 Prova: 4 de maio

4 de maio Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

IFRS

Vagas: técnico-administrativo (13+CR), professor (28)

técnico-administrativo (13+CR), professor (28) Nível: Médio e Superior

Médio e Superior Salário: de R$ 2.667,19 a R$ 10.481,64

de R$ 2.667,19 a R$ 10.481,64 Prazo: 27 de fevereiro

27 de fevereiro Taxa de inscrição: de R$ 100 a R$ 200

de R$ 100 a R$ 200 Prova: 23 de março

23 de março Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de Nonoai

Vagas: atendente de creche (1), monitor de escola (1), professor (5)

atendente de creche (1), monitor de escola (1), professor (5) Nível: Básico e Superior

Básico e Superior Salário: R$ 1.816,06 a R$ 2.524,73

R$ 1.816,06 a R$ 2.524,73 Prazo: 29 de janeiro

29 de janeiro Taxa de inscrição: R$ 145,25 a R$ 290,49

R$ 145,25 a R$ 290,49 Prova: 16 de fevereiro

16 de fevereiro Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link,

Prefeitura de Sagrada Família

Vagas: agente monitor do pim (1); auxiliar administrativo (2); enfermeiro (1); fonoaudiólogo (1); gestor do bolsa família (1); monitor de creche (8); monitor de ensino (2); recepcionista (2); técnico em enfermagem (2); vigia (8); zelador (2)

agente monitor do pim (1); auxiliar administrativo (2); enfermeiro (1); fonoaudiólogo (1); gestor do bolsa família (1); monitor de creche (8); monitor de ensino (2); recepcionista (2); técnico em enfermagem (2); vigia (8); zelador (2) Nível: Básico, Técnico e Superior

Básico, Técnico e Superior Salário: R$ 1.314,29 a R$ 4.928,61

R$ 1.314,29 a R$ 4.928,61 Prazo: 27 de janeiro

27 de janeiro Taxa de inscrição: R$ 50

R$ 50 Prova: 2 de fevereiro

2 de fevereiro Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

FAURGS

Vagas: teleconsultor (6)

teleconsultor (6) Nível: Superior

Superior Salário: R$ 4.609,14 a R$ 11.522,83

R$ 4.609,14 a R$ 11.522,83 Prazo: 3 de fevereiro

3 de fevereiro Taxa de inscrição: nâo informado

nâo informado Prova: 12 de fevereiro

12 de fevereiro Onde se inscrever: neste link

neste link Edital: neste link

Prefeitura de Erval Grande

Vagas: agente comunitário de saúde (1), agente de contratação (CR), agente de endemias (1), assistente social (CR), auxiliar de administração (CR), auxiliar de creche (4), contador (CR), enfermeiro (2), engenheiro (CR), escriturário (CR), farmacêutico (1), fiscal ambiental (1), licenciador ambiental (CR), monitor (CR), motorista (4), oficial administrativo (CR), operador de máquinas pesadas (1), professor (6+CR) técnico de controle interno (CR), técnico em enfermagem (2), vigilante (CR).

agente comunitário de saúde (1), agente de contratação (CR), agente de endemias (1), assistente social (CR), auxiliar de administração (CR), auxiliar de creche (4), contador (CR), enfermeiro (2), engenheiro (CR), escriturário (CR), farmacêutico (1), fiscal ambiental (1), licenciador ambiental (CR), monitor (CR), motorista (4), oficial administrativo (CR), operador de máquinas pesadas (1), professor (6+CR) técnico de controle interno (CR), técnico em enfermagem (2), vigilante (CR). Nível: Básico e Superior

Básico e Superior Salário: R$ 1.412 a R$ 7.278,99

R$ 1.412 a R$ 7.278,99 Prazo: 14 de fevereiro

14 de fevereiro Taxa de inscrição: R$ 42,15 a R$ 86,12

R$ 42,15 a R$ 86,12 Prova: 9 de março

9 de março Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Ibama