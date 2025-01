Concurso dos Correios visam preencher 412 vagas de Ensino Superior. Diogo Sallaberry / Agencia RBS

O resultado preliminar das provas objetivas do concurso dos Correios para vagas de analista, cargo de Ensino Superior, foi divulgado na manhã desta sexta-feira (24) no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), responsável pela seleção. A estatal também publicou o resultado dos recursos que os candidatos apresentaram em relação ao gabarito preliminar da prova e a grade oficial de respostas.

Foram abertas 412 oportunidades para o cargo — oito em Porto Alegre —, que prevê salário inicial de R$ 6.872,48. Um complemento salarial é acrescido para especialistas em Arquitetura e Engenharia, para atingir o piso mínimo previsto em lei para a categoria: R$ 10.302.

Na última sexta-feira (17), os resultados preliminares das provas para o cargo de carteiro (de nível Médio) já haviam sido divulgados. Ao todo, os Correios abriram 3.511 vagas, são 3.099 para carteiro.

As provas para ambos os cargos foram realizadas em 15 de janeiro de 2024, com mais de 1,5 milhão de candidatos.

Como acessar?

As informações estão disponíveis no site oficial dos Correios e na aba do concurso no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), banca organizadora do certame.

Oportunidades no RS

Para o Rio Grande do Sul, são 245 vagas, sendo 237 para agentes com Ensino Médio e atuação em oito cidades e outras oito vagas para Ensino Superior — todas com atuação em Porto Alegre.