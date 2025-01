Concurso do Ibama ocorre em abril.

Nesta sexta-feira (24), o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis ( Ibama ) publicou o edital de seu novo concurso público. São 460 vagas de nível superior distribuídas por todo país. A remuneração inicial é de R$9.994,60.

São dois tipos de cargos disponíveis: Analista Administrativo, com 130 vagas, e Analista Ambiental, com 330 vagas. As inscrições começam na quinta-feira (30), ocorrem até o dia 18 de fevereiro e custam R$95.