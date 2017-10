Com 4,6 mil vagas abertas para cursos técnicos e de graduação em todo o RS, a concorrência está alta para as vagas do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Para ajudar, a instituição lançou um curso preparatório online para futuros estudantes. O Pré-IFRS é gratuito e auxilia os candidatos a estudar para a prova de seleção da instituição, marcada para 3 de dezembro.