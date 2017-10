Jean Pimentel / Agencia RBS

Nesta semana, há 19 seleções abertas no Estado, sendo a maioria de prefeituras. São mais de 300 vagas, além de formação de cadastro reserva.

A cidade de Pelotas está selecionando 80 pessoas para a Guarda Municipal por meio de concurso e Flores da Cunha abriu processo seletivo e concurso para formação de cadastro reserva. Também há oportunidades abertas em universidades federais.

No vídeo abaixo, confira o papo do repórter Leandro Rodrigues com os professores Taís Flores e Mauro Stürmer, que dão dicas para se sair bem nas provas de um concurso:

Confira os concursos com inscrições abertas:

Prefeitura de Cacique Doble

Cargos e vagas: auxiliar de consultório odontológico (1+CR), coordenador de biblioteca (CR), farmacêutico (CR), inspetor tributário (CR), médico 20h (1+CR), médico 40h (1), monitor de creche (1+CR), motorista (1+CR), oficial administrativo (CR), operador de máquinas (CR), operador de máquinas e equipamentos rodoviários (1+CR), professor de anos iniciais do Ensino Fundamental (1+CR), professor de educação artística - licenciatura plena em artes (CR), professor de educação física (1+CR), professor de educação infantil (1+CR) e psicólogo (1+CR)

Nível: de fundamental incompleto a superior completo

Salário: de R$ 1.098,74 a R$ 10.700

Prazo: 9 de novembro

Taxa de inscrição: R$ 70 a R$ 80 (nível superior)

Prova: 26 de novembro

Edital e inscrições: clique aqui

Prefeitura de Esteio

Cargos e vagas: professor de inglês (1+CR), professor de área I (10+CR), professor de educação infantil 20h (2+CR) e professor de educação infantil 30h (8+CR)

Nível: magistério completo a superior completo

Salário: de R$ 1.286,01 a R$ 2.048,05

Prazo: 10 de novembro

Taxa de inscrição: R$ 70

Prova: 3 de dezembro

Edital e inscrições: clique aqui

Prefeitura de Flores da Cunha - Concurso

Cargos e vagas: auditor tributário, médico - clínico geral, professor de artes, professor de ciências, professor de educação física, professor de geografia, professor de história, professor de matemática, professor de educação infantil, veterinário, agente administrativo, agente de trânsito, mecânico, motorista e operador de máquinas. Todas as vagas são para cadastro reserva

Nível: fundamental incompleto a superior completo

Salário: de R$ 1.709,52 a R$ 6.315,72

Prazo: 20 de novembro

Taxa de inscrição: de R$ 65 a R$ 105

Prova: 16 e 17 de dezembro

Edital e inscrições: clique aqui

Prefeitura de Flores da Cunha - Processo seletivo

Cargos e vagas: auxiliar em saúde bucal (CR) e agente comunitário de saúde (CR)

Nível: fundamental completo

Salário: de R$ 1.349,53 a R$ 1.542,21

Prazo: 20 de novembro

Taxa de inscrição: R$ 65

Prova: 17 de dezembro

Edital e inscrições: clique aqui

Prefeitura de Guaíba – 1

Cargos e vagas: professor de educação física - anos iniciais do Ensino Fundamental (5), professor de educação física – educação infantil (5), professor para anos iniciais do ensino fundamental (20) e professor de anos finais do Ensino Fundamental de ciências (5), de geografia (5), de história (5), de inglês (CR), de língua portuguesa (10) e de matemática (10)

Nível: superior

Salário: de R$ 1.149,40 a R$ 1.724,10

Prazo: 6 de novembro

Taxa de inscrição: R$ 60 a R$ 80

Prova: 10 de dezembro

Edital e inscrições: clique aqui

Prefeitura de Guaíba – 2

Cargos e vagas: médico cardiologista (1), médico clínico geral (4), médico de saúde da família (3), médico ecografista (1), médico endocrinologista (CR), médico gineco/obstetra (4), médico neurologista (1), médico oftalmologista (CR), médico pediatra (4), médico pneumo/tisiologista (CR), médico psiquiatra (3), médico radiologista (CR), técnico em enfermagem (CR) e técnico em raio-X (CR)

Nível: técnico e superior

Salário: de R$ 1.417,61 a R$ 11.983,09

Prazo: 6 de novembro

Taxa de inscrição: R$ 60 a R$ 80

Prova: 10 de dezembro

Edital e inscrições: clique aqui

Prefeitura de Guaíba – 3

Cargos e vagas: assistente social (1), cirurgião dentista (CR), engenheiro cartógrafo (1), fiscal de tributos e posturas (2), fiscal sanitário (2), nutricionista (1), procurador (CR) e psicólogo (4)

Nível: médio e superior

Salário: de R$ 1.324,03 a R$ 3.878,74

Prazo: 6 de novembro

Taxa de inscrição: R$ 60 a R$ 80

Prova: 10 de dezembro

Edital e inscrições: clique aqui

Prefeitura de Guaíba – 4

Cargos e vagas: agente comunitário de saúde (10), agente educador (20), merendeira escolar (2), monitor infantil (6) e vigilante municipal (2)

Nível: fundamental incompleto a médio completo

Salário: de R$ 639 a R$ 1.324,03

Prazo: 6 de novembro

Taxa de inscrição: de R$ 40 a R$ 60

Prova: 10 de dezembro

Edital e inscrições: clique aqui

Prefeitura de Mata

Cargos e vagas: médico clínico geral (1), motorista (2), nutricionista (1), operário (1), professor - anos finais do Ensino Fundamental - língua portuguesa e inglesa (1), servente (1) e técnico em enfermagem do PSF (1). Haverá formação de cadastro reserva para os seguintes cargos: agente administrativo, agente administrativo auxiliar, assistente social, auxiliar de eletricidade, controlador interno, eletricista, enfermeiro do PSF, engenheiro civil, fisioterapeuta, merendeira, odontólogo do PSF, procurador jurídico, professores dos anos finais do Ensino Fundamental de ciências, de educação física, de geografia, de história e de matemática, professor de educação infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental, professor - educador especial, psicólogo, terapeuta ocupacional e tesoureiro

Nível: fundamental incompleto a superior completo

Salário: de R$ 934,91 a R$ 11.125,45

Prazo: 16 de novembro

Taxa de inscrição: de R$ 47,95 a R$ 159,80

Prova: 16 e 17 de dezembro

Edital e inscrições: clique aqui

Prefeitura de Nova Bassano

Cargos e vagas: em regime estatutário - operário (2+CR), manipulador de alimentos (1+CR), motorista (2+CR), pedreiro (1+CR), operador de máquinas (2+CR), agente administrativo (1+CR), professor de educação especial (1+CR), tesoureiro (1+CR), assistente social (CR), auxiliar de alunos especiais (CR), farmacêutico (1+CR), fiscal de meio ambiente (1+CR), fiscal de obras e postura (1+CR), fisioterapeuta (CR), fonoaudióloga (1+CR), médico clínico geral (CR), pedagogo (CR), professor de artes (CR), professor de ciências (CR), professor de educação infantil (CR), psicólogo (CR), psicopedagogo clínico (1+CR) e veterinário (1+CR). Em regime CLT: agente comunitário de saúde (4+CR)

Nível: de fundamental incompleto a superior

Salário: de R$ 1.082,02 a R$ 4.054,08

Prazo: 6 de novembro

Taxa de inscrição: R$ 63,19

Prova: 13 e 14 de janeiro

Edital e inscrições: clique aqui

Prefeitura de Pelotas

Cargos e vagas: guarda municipal (80)

Nível: médio completo

Salário: R$ 1.718,75

Prazo: 20 de novembro

Taxa de inscrição: R$ 107,17

Prova: 17 de dezembro

Edital e inscrições: clique aqui

Prefeitura de Santana do Livramento

Cargos e vagas: técnico de controle interno (1)

Nível: superior

Salário: R$ 3.604,53

Prazo: 1º de novembro

Taxa de inscrição: R$ 120

Prova: 10 de dezembro

Edital e inscrições: clique aqui

Prefeitura de São José do Herval - Concurso

Cargos e vagas: auxiliar de serviços gerais (CR), atendente de serviço público (CR), cirurgião dentista ESF (1), médico clínico geral (1), motorista (1), merendeira (CR), professor de séries ou anos finais do ensino fundamental - artes (1) e de português/espanhol (1), psicólogo (CR)

Nível: de fundamental incompleto a superior completo

Salário: de R$ 967,50 a R$ 8.385

Prazo: 6 de novembro

Taxa de inscrição: R$ 60 a R$ 100

Prova: 25 de novembro

Edital e inscrições: clique aqui

Prefeitura de São José do Herval - Processo seletivo

Cargos e vagas: visitador do PIM (1)

Nível: médio ou superior em andamento ou completo nas áreas de saúde, educação ou assistência social

Salário: R$ 932,19

Prazo: 6 de novembro

Taxa de inscrição: R$ 60

Prova: 25 de novembro

Edital e inscrições: clique aqui

Universidade Federal do Rio Grande

Cargos e vagas: auxiliar de saúde (2), engenheiro de segurança do trabalho (1), médico - medicina do trabalho (1), médico psiquiatra 20h (1), médico psiquiatra 40h (1) e técnico em mecânica (1)

Nível: fundamental completo a superior completo

Salário: de R$ 1.945,07 a R$ 8.361,32

Prazo: 5 de novembro

Taxa de inscrição: de R$ 60 a R$ 110

Prova: 3 de dezembro

Edital e inscrições: clique aqui

Universidade Federal de Santa Maria - 1

Cargos e vagas: engenheiro agrícola (1), fonoaudiólogo (1), técnico em agropecuária (1), auxiliar em administração (4) e operador de máquinas agrícolas (2)

Nível: de fundamental completo a superior completo

Salário: de R$ 1,945,07 a R$ 4.180,66

Prazo: 31 de outubro

Taxa de inscrição: de R$ 48 a R$ 104

Prova: 10 de dezembro

Edital e inscrições: clique aqui

Universidade Federal de Santa Maria - 2

Cargos e vagas: professor adjunto A (6)

Nível: doutorado completo

Salário: de R$ 5.742,14 a R$ 9.585,86

Prazo: 7 de novembro

Taxa de inscrição: de R$ 143 a R$ 239

Prova: data provável de 8 de dezembro a 5 de fevereiro de 2018

Edital e inscrições: clique aqui

Universidade Federal de Santa Maria - 3

Cargos e vagas: professor adjunto A (4)

Nível: doutorado completo

Salário: R$ 9.585,67

Prazo: 21 de novembro

Taxa de inscrição: R$ 239

Prova: data provável de 22 de dezembro de 2017 a 19 de fevereiro de 2018

Edital e inscrições: clique aqui

Universidade Federal de Santa Maria - 4