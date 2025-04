Os bastidores da queda de Gustavo Quinteros em Mirassol e os próximos passos do Grêmio 

Guerra anunciando a demissão do Quinteros. Rodrigo Oliveira / Agência RBS

Uma reunião emergencial da direção do Grêmio em um camarote do estádio José Maria de Campos Maia, ainda durante a derrota por 4 a 1 para o Mirassol, definiu a demissão do técnico Gustavo Quinteros. O treinador foi comunicado do desligamento logo após o jogo pelo presidente Alberto Guerra em uma longa reunião em uma sala anexa do vestiário e, mesmo demitido, retornou com a delegação a Porto Alegre.

Dorival Júnior e Mano Menezes surgem como os nomes mais cotados para substituir o argentino. No Gre-Nal de sábado (19), contudo, o time será comandado pelo interino James Freitas, auxiliar da comissão técnica permanente do clube.

Quinteros dirigiu o Grêmio contra o Mirassol sob uma espécie de "aviso prévio". A ideia original era que a troca no comando ocorresse apenas após o clássico, caso a equipe seguisse sem apresentar um futebol convincente. No entanto, a desorganização do time no interior paulista assustou os dirigentes, que decidiram pela troca ainda durante a partida.

Toda a cúpula do futebol estava presente em Mirassol. Em um camarote envidraçado, situado à direita das cabines de rádio, o presidente Alberto Guerra assistiu ao primeiro tempo de pé, andando recorrentemente de um lado para o outro, dando sinais de inconformidade com a atuação do time. Os demais dirigentes assistiam sentados, e o ambiente no local era de silêncio, mesmo quando Daniel Borges abriu o placar para o time da casa, logo aos três minutos do primeiro tempo.

Aos 21 minutos, porém, quando Reinaldo marcou, de pênalti, e abriu 2 a 0, a situação mudou. Naquele momento, o vice de futebol Alexandre Rossato levantou-se e foi ao encontro de Guerra. Ambos conversaram por alguns minutos e ali, em meio ao primeiro tempo, a troca começava a ser desenhada.

Os momentos decisivos

No intervalo, Rossato desceu ao vestiário ao lado do diretor de futebol Guto Peixoto e do diretor-executivo de futebol Luis Vagner Vivian para acompanhar a conversa de Quinteros com os jogadores. Enquanto isso, Guerra permaneceu no camarote.

Pouco antes do início do segundo tempo, Guto Peixoto retornou do vestiário e imediatamente procurou o presidente para fazer um relato do que tinha acabado de presenciar no vestiário. Alguns minutos depois, já com a bola rolando para a etapa final, o presidente teve uma nova conversa com Rossato. Ali, com a partida em andamento e o placar ainda em 2 a 0, o destino de Quinteros já estava selado. Seria demitido.

Tanto que os dirigentes sequer esboçaram reação quando Reinaldo e Daniel Borges ampliaram o placar para 4 a 1. Afinal, a decisão já estava tomada.

Após o apito final, Quinteros foi imediatamente chamado para uma reunião em uma sala anexa do vestiário, onde foi comunicado pelo presidente da demissão, em uma conversa que durou mais de 35 minutos. A ausência do treinador no local onde estava os jogadores chamou atenção do grupo, que pressentia a troca.

O vestiário do Grêmio no momento em que Quinteros era comunicado da demissão. Rodrigo Oliveira / Agência RBS

Quase uma hora depois do jogo, terminada a reunião, Quinteros procurou o grupo de jogadores e os funcionários e fez um breve discurso de despedida no vestiário, onde agradeceu pelo convívio e pela parceria no trabalho. Foi aplaudido por todos.

Pouco depois das 22h, o presidente Alberto Guerra foi até a sala de imprensa do estádio e anunciou nos microfones a demissão de Quinteros. O treinador não deu entrevista coletiva e, procurado pela reportagem no trajeto rumo ao ônibus, optou por não comentar a decisão da direção.

— Boa noite — limitou-se a dizer o já ex-técnico gremista.

Mesmo demitido, o treinador retornou do interior paulista com a delegação. Conforme apurado por Zero Hora, o treinador demonstrou abatimento com a situação, mas, tanto no ônibus quanto no jantar e no voo, foi bastante cordial com os dirigentes que haviam acabado de desligá-lo. A delegação chegou a Porto Alegre ainda na madrugada.

Agora, a prioridade do Grêmio é contratar um novo treinador. Dorival Júnior é o ficha 1, mas, pela dificuldade da negociação, Mano Menezes surge como alternativa. Luiz Felipe Scolari também é o favorito para assumir como coordenador-técnico.