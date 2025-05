Crime anunciado

A frase que abriu a coluna anterior — “O Brasil está sequestrado pelas corporações” — parece longe de ter um ponto final. O assalto à carteira de aposentados, pensionistas e pessoas em estado de vulnerabilidade expõe, por todos os lados, a falência moral do Estado brasileiro. Dói saber. E dói ainda mais perceber que algo tão simples e evidente como este enunciado, a falência moral do Estado brasileiro, não significa nada para grande parte da população brasileira que não entende o que lê e é incapaz de fazer contas, como demonstram sucessivas pesquisas sobre analfabetismo funcional no país. O estado de indigência material e intelectual de amplas parcelas da população, que deveria merecer atenção máxima dos dirigentes, a exemplo do que sucedeu em países como a Coréia do Sul, parece, ao contrário, servir aos propósitos dos agentes do poder no Brasil. A perpetuação da pobreza e da ignorância abre largas avenidas para a atuação de espertalhões e a formação de laços de mútuo proveito entre toda sorte de aproveitadores — no governo, no Congresso Nacional, na Justiça, no setor privado e em muitas destas células de nome charmoso e perfil obscuro que parasitam o poder, como ONGs, sindicatos e outros entes capturados por farsantes especializados em iludir e simular virtudes.