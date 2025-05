Palmeiras apresenta proposta ao Grêmio por Gabriel Grando

Na reserva de Volpi, Grando não joga desde março. Lucas Uebel / Grêmio, divulgação

O Palmeiras apresentou uma oferta ao Grêmio, na última semana, para comprar Gabriel Grando. O tema é analisado pelos dirigentes, e o Tricolor já age em busca de possíveis substitutos para uma possível saída.

Segundo apurou Zero Hora, o tema deverá ser resolvido nos próximos dias. A ideia palmeirense é contratar Grando até junho para colocá-lo no grupo para a disputa do Mundial de Clubes nos Estados Unidos.

Os valores não são confirmados pelos envolvidos nas tratativas, mas superam a quantia recebida na liberação de Marchesín ao Boca Juniors, em janeiro de 2025, por cerca de U$S 1,5 milhão (cerca de R$ 10 milhões). O Grêmio tem 75% dos direitos econômicos do goleiro.

O assunto já está na mesa da direção gremista para apreciação. O departamento de futebol mapeia o mercado para em caso de venda trazer um novo goleiro com bagagem para disputar posição com Tiago Volpi. Jorge e Thiago Beltrame, respectivamente, terceira e quarta opção do elenco, não atuaram pela equipe profissional ainda.

A troca de clube agrada Grando em virtude da falta de oportunidades no Grêmio. Após a contratação de Volpi, ele virou reserva, tendo atuado pela última vez diante do Athletic-MG, pela Copa do Brasil, no dia 12 de março. São sete jogos em 2025. O vínculo entre as partes tem duração até o final do próximo ano e não há indicação de renovação neste momento pela investida do Palmeiras.

O contrato de Grando com o Grêmio tem duração até dezembro de 2026. Por enquanto, não há movimentação para renovar o vínculo. Profissional desde 2021, ele acumula 95 partida pelo clube.