O provável time do Grêmio contra o Godoy Cruz

Será um duelo decisivo na briga pela pela liderança do Grupo D, que dará vaga direta às oitavas de final da competição.

Para o confronto, o técnico Mano Menezes não poderá contar com Marlon, que não foi inscrito na Sul-Americana.

Amuzu, de bom desempenho contra o Bragantino, deve ser a novidade no sistema ofensivo.

Assim, a provável escalação do Grêmio tem Tiago Volpi; Igor Serrote (João Pedro), Jemerson, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Camilo (Ronald) e Dodi; Cristian Olivera, Cristaldo e Amuzu (Alysson); Braithwaite.

