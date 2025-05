Ambos no portfólio de uma gigante, shopping de Canoas cresce mais do que o de Porto Alegre

ParkShopping Canoas teve desempenho de destaque entre os empreendimentos da Multiplan no início de 2025.

O ParkShopping Canoas, na Região Metropolitana, teve melhores crescimentos do que o BarraShoppingSul, de Porto Alegre, no primeiro trimestre de 2025. Ambos pertencem à gigante Multiplan, que tem 20 shoppings no seu portfólio e divulga trimestralmente seus resultados financeiros por ter capital aberto na bolsa de valores.