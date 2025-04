Grêmio prioriza busca por treinador e discussão sobre coordenador fica em segundo plano

Departamento de futebol iniciou contatos em busca do novo técnico.

Com a demissão de Gustavo Quinteros , a diretoria do Grêmio fez na manhã desta quinta-feira (17) os primeiros contatos em busca de um novo treinador .

Embora tenha cogitado contratar também um coordenador técnico, o objetivo inicial é definir quem irá comandar a equipe no restante da temporada .

Apesar de estar acima do técnico na hierarquia, o cargo diretivo fica em segundo plano .

Experiência em Copas

A ideia é trazer um comandante de status, que tenha conhecimento do futebol brasileiro e com experiência em Copas .

O sonho é Tite , que já foi procurado após a saída de Renato Portaluppi e revelou que gostaria de atuar no Exterior . Neste cenário, os nomes cogitados internamente são Dorival Júnior e Mano Menezes .

Em relação ao primeiro, com passagem recente pela Seleção Brasileira, admite-se a dificuldade financeira para um acordo salarial.

Em relação a Mano, que teve saída conturbada do Fluminense recentemente, se vê uma condição negociável .

Coordenador técnico

Ao mesmo tempo, não se descarta nenhum outro nome, mesmo com menor experiência. A partir disso será definida a necessidade de um coordenador e a compatibilidade com o profissional contratado.

Luiz Felipe Scolari, que já atuou como diretor-técnico no Athletico-PR em 2023, é o nome mais forte .

— Vai depender de quem for o técnico — comentou uma fonte consultada pela reportagem sobre a possibilidade de retorno de Felipão à Arena.

Enquanto o substituto de Quinteros não é anunciado, o Tricolor será treinado de forma interina pelo auxiliar James Freitas , a começar pela atividade agendado para a tarde desta quinta, no CT Luiz Carvalho. O mesmo deve ocorrer no Gre-Nal, sábado (19), na Arena .

