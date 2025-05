Arena ou Beira-Rio? Ancelotti poderá comandar a Seleção Brasileira em Porto Alegre em 2025

Casas de Grêmio e Inter estão no radar dos jogos da Seleção. Montagem sobre fotos de Leonardo Silveira / Camejo Comunicação e Divulgação/Inter / Camejo Comunicação e Divulgação/Inter

A estreia de Carlo Ancelotti como técnico da Seleção Brasileira será no dia 5 de junho, em Guayaquil, contra o Equador, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Depois disso, o jogo seguinte está marcado para 10 de junho, em São Paulo, diante do Paraguai.

Em setembro, a Seleção fecha as Eliminatórias jogando contra Chile, em casa, e Bolívia, como visitante. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) está estudando a possibilidade de realizar o jogo contra os chilenos em Porto Alegre. Este é um desejo da entidade desde 2024, quando Rio Grande do Sul sofreu com a enchente.

A partida está marcada pela Conmebol para 4 de setembro. Nessa semana está marcado um show de Gilberto Gil no Beira-Rio.