Colunistas opinam: Cristaldo, Monsalve, Nathan ou Braithwaite recuado? Quem deve ser o meia do Grêmio contra o Godoy Cruz?

Em 2017, Braithwaite jogava como meia-armador na Inglaterra. Duda Fortes / Agencia RBS

O Grêmio ainda não conseguiu firmar um meia. Entre períodos de baixa produtividade e necessidade de descanso, Cristaldo e Monsalve, jogadores nativos da posição, se alternam entre as partidas.

Com isso, o técnico Mano Menezes começou a testar possibilidades. No empate com o Bragantino no sábado (10), foram duas novidades: Nathan Pescador de titular e Braithwaite atuando pelo meio, como fazia em 2017 pelo Middlesbrough, da Inglaterra.

Por isso, Zero Hora perguntou aos seus colunistas: "Cristaldo, Monsalve, Nathan ou Braithwaite recuado? Quem deve ser o meia do Grêmio contra o Godoy Cruz?". Veja as opiniões abaixo.

César Cidade Dias

A verdade é que o Grêmio tem muita dificuldade de criar uma solução definitiva para essa posição. Tirando o Nathan Pescador, que fracassou de forma forte, os três nomes — Cristaldo, Monsalve e Braithwaite — tem possibilidade. Eu colocaria o Monsalve mais uma vez, em razão do que aconteceu no jogo contra o Bragantino. Quando se tem uma evolução do time em algum movimento, é preciso dar sequência pra ela, e é por isso que eu fico com Monsalve.

Diogo Olivier

Se o Grêmio tem dois meias da posição — um deles até já foi capitão, como é o caso do Cristaldo —, tem que escolher entre eles para ser o meia central. Acho meio estranho fazer uma improvisação nesse momento decisivo tendo dois da função. Braithwaite no meio e Arezo na frente é para o segundo tempo, uma alternativa, uma ideia para ser mais agressivo. Eu votaria no Monsalve porque, se bem orientado, ele pode se posicionar, cumprir função sem a bola. Acho ele mais talentoso do que o Cristaldo para ser o criador do Grêmio.

Leonardo Oliveira

Apostaria em Monsalve, pela capacidade de movimentação e característica de condução de bola. Como o Grêmio joga com as linhas mais baixas e menos jogadores no ataque, um meia que consiga reter a bola e ser vertical ao mesmo tempo pode desequilibrar a marcação adversária.

Maurício Saraiva