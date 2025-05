Grêmio sai na frente, cede empate ao Sport e segue fora do G-8 no Brasileirão Feminino

Grêmio não conseguiu vencer o lanterna do Brasileirão. Caroline Motta / Grêmio/Divulgação

O Grêmio não conseguiu superar o lanterna do Brasileirão Feminino e voltará de Recife com apenas um ponto. Em duelo realizado nesta segunda-feira (12), o Tricolor empatou em 1 a 1 com o Sport, na Ilha do Retiro.

As Mosqueteiras saíram na frente, com Maria Dias, mas viram Layza igualar para as Leoas da Ilha. Os dois gols foram marcados no primeiro tempo.

Com o resultado, o Grêmio segue fora da zona de classificação, com 11 pontos. O time gaúcho volta a campo no domingo (18), às 16h, contra o Bragantino. A tentativa de recuperação será no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul.

Formação tricolor

Tricolor entrou em campo com quatro alterações na escalação. Caroline Motta / Grêmio/Divulgação

A técnica Thaissan Passos promoveu quatro alterações em relação ao time que havia vencido o Juventude. As primeiras mudanças foram na defesa.

A goleira Leticia Rodrigues foi mantida, mas a dupla de zaga teve uma troca. A colombiana Mónica Ramos ganhou a vaga de Karol Arcanjo e fez dupla com Tayla. Nas laterais, Dani Barão permaneceu na direita, e Raissa Bahia, após suspensão, iniciou entre as 11, pela esquerda, no lugar de Katielle.

O meio de campo também teve uma alteração. A volante Jessica Peña permaneceu no time, assim como a meia Camila Pini. As duas ganharam a companhia de Bia Santos, que assumiu o lugar de Daniela Montoya no setor.

À frente, também teve uma mudança: Gisele seguiu entre as 11, mas iniciou centralizada, na vaga que vinha sendo de Valéria Paula. Nas pontas, as escolhidas foram Maria Dias, que voltou ao time, e Giovaninha.

História do jogo

Maria Dias fez o gol do Grêmio no primeiro tempo. Caroline Motta / Grêmio/Divulgação

As Leoas da Ilha iniciaram a partida tentando surpreender o Grêmio. Pior time do campeonato, o Sport teve a primeira chance aos 3 minutos. Após cruzamento à área, Layza cabeceou e exigiu que a goleira Leticia Rodrigues espalmasse, fazendo uma grande defesa.

O Tricolor respondeu aos 11, na única boa oportunidade criada ao longo dos 45 minutos iniciais. Depois de passe rasteiro de Bia Santos, Maria Dias invadiu a área e finalizou com o pé direito para vencer a goleira Nanda e colocar o Grêmio à frente.

As Mosqueteiras eram tímidas nas ações, tentavam pressionar a saída de bola do Sport, forçando o erro. Assim, conseguiam retomar a passe de bola em várias oportunidades. Mas também, era só. O Tricolor sequer construía jogadas de perigo.

E aos, 40, viu as Leoas da Ilha buscarem o empate. Após passe de Andreia, a atacante Layza venceu a marcação de Mónica Ramos e, da área, bateu de primeira para estufar as redes. Um golaço que garantiu a igualdade momentânea.

Segundo tempo

Grêmio de Giovaninha mostrou mais atitude na segunda etapa. Caroline Motta / Grêmio/Divulgação

O Grêmio voltou para o jogo tentando se impor. O Tricolor mantinha a posse de bola e criava muito mais oportunidades de perigo do que na etapa inicial.

Logo aos 5 minutos, Raissa Bahia tentou cruzar à área e a goleira Nanda conseguiu dar um tapa para afastar, antes que Drika aparecesse para finalizar.

Depois, aos 9, Gisele fez boa jogada pela esquerda, passou por três marcadoras, mas chutou fraco, nas mãos da goleira do Sport. Seis minutos depois, o Tricolor insistiu e, após bate e rebate na área, a bola sobrou para que Gisele finalizasse, mas parasse em defesa de Nanda.

As Mosqueteiras eram persistentes, e voltaram a levar perigo aos 19. Gisele interceptou a bola no meio de campo, venceu as defensoras na velocidade e conseguiu a finalização para o gol. O chute, porém, não impôs dificuldades para a goleira.

O Sport só conseguiu responder aos 29. Após cruzamento à área, a bola sobrou para que Greyce finalizasse sozinha, mas mandasse pela linha de fundo.

As Leoas da Ilha começaram a gostar do jogo e acreditar na primeira vitória e, assim, construíram mais duas oportunidades, em chutes de Evinha e Marcelinha, que foram para fora.

O Grêmio não conseguia sequer chegar à área do Sport, e só foi arriscar aos 39 minutos, com Bia Santos finalizando de longe, mas no meio do gol, para mais uma defesa de Nanda. A última tentativa veio em chute de Yamila Rodríguez, também de fora da área, e também sem qualquer perigo para o Sport.

Brasileirão Feminino — 10ª rodada — 12/5/2025

Sport (1)

Nanda; Evinha, Maria Clara, Débora Xavier e Marcelinha; Andréia, Hayla (Kaline, INT), Taissinha (Greyce, 23'/2ºT) e Bianquinha (Ingrid, 23'/2ºT); Layza e Gessica (Isis, 49'/2ºT). Técnica: Regiane Santos.

Grêmio (1)

Leticia Rodrigues; Dani Barão, Tayla, Mónica Ramos e Raissa Bahia (Katielle, 34'/2ºT); Jessica Peña (Daniela Montoya, 14'/2ºT), Bia Santos e Camila Pini (Amanda Brunner, 34'/2ºT); Maria Dias (Drika, INT), Giovaninha e Gisele (Yamila Rodríguez, 21'/2ºT). Técnica: Thaissan Passos.

Gols: Maria Dias (G), aos 11 min do 1º tempo; Layza (S), aos 40 min do 1º tempo.

Cartões amarelos: Maria Dias (G); Maria Clara, Andréia, Regiane Santos e Greyce (S);

Local: Ilha do Retiro, em Recife;

Arbitragem: Thayslane de Melo Costa (SE), auxiliada por Karla Renata de Santana (PE) e Elaise Juliana Ferreira (PE).

Próximo jogo

Domingo, 18/5 — 16h

Grêmio x Bragantino

CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul