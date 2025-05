Grêmio pode ter até cinco trocas no time para enfrentar o Godoy Cruz

A única mudança confirmada é na lateral esquerda . Marlon, titular no Brasileirão, não pode atuar na Sul-Americana em virtude de ter defendido o Cruzeiro na fase de grupos. Com isso, Lucas Esteves ingressa na vaga.

Alysson, que ganhou espaço com as lesões de Aravena, Pavon e Amuzu, tende a ceder o lugar para a volta do belga, autor do gol no sábado. O chileno deve ser liberado para ficar no banco de suplentes.