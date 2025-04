Protesto e conversa de torcedores com dirigente marcam retorno do Grêmio após goleada para o Mirassol

O primeiro ato foi realizado ainda no Aeroporto Salgado Filho , quando o avião com o elenco desembarcou por volta das 2h. Com faixas e palavras de ordem, dezenas de torcedores esperavam pela passagem dos jogadores e dirigentes. Porém, o encontro se deu mesmo a alguns quilômetros dali.

Na chegada ao CT Luiz Carvalho, também localizado na zona norte da Capital, os torcedores formaram uma fila em frente ao portão, impedindo o acesso do ônibus. Foi quando, próximo das 4h30min da madrugada, o vice-presidente de futebol Alexandre Rossato, acompanhado do segurança Fernandão e do gerente do Departamento do Torcedor Gremista, Thiago Floriano, desceu para ouvir as reivindicações.