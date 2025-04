Gre-Nal 447: tudo sobre o jogo da 5ª rodada do Brasileirão 2025. Montagem sobre fotos / Lucas Uebel/Grêmio e Ricardo Duarte/Inter

Grêmio e Inter se enfrentam neste sábado (19), às 21h, pela quinta rodada do Brasileirão 2025. O jogo ocorre na Arena, em Porto Alegre.

Prováveis escalações para o Gre-Nal 447

Grêmio: Volpi; João Pedro, Jemerson, Wagner Leonardo e Esteves; Camilo, Villasanti e Cristaldo; Amuzu, Kike Olivera (Pavon) e Braithwaite. Técnico: James Freitas (interino).

Inter: Anthoni; Aguirre, Rogel (Victor Gabriel), Vitão e Bernabei; Fernando e Bruno Henrique; Vitinho, Alan Patrick e Tabata (Wesley); Valencia. Técnico: Roger Machado.

Arbitragem para o Gre-Nal 447

Braulio da Silva Machado (SC), auxiliado por Bruno Boschilia (PR) e Alex dos Santos (SC). VAR: Wagner Reway (ES).

Onde assistir ao Gre-Nal 447

GZH acompanha o jogo em tempo real ;

acompanha o jogo em ; Siga a narração torcedora em GZH ( App Store e Google Play ) — saiba como selecionar seu time clicando aqui ;

e ) — saiba como selecionar seu time A Jornada Digital da Gaúcha começa às 18h;

A Rádio Gaúcha abre a jornada às 20h ;

; O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;

O SporTV e o Premiere anunciam a transmissão.

Como chegam Grêmio e Inter

Grêmio

A demissão do técnico Gustavo Quinteros vai fazer com que o Grêmio vá ao clássico com o interino James Freitas. Apesar da mudança, o time gremista não deve ser muito diferente do que vinha atuando.

A principal dúvida é a presença de Kike Olivera, que teve um problema dental e não viajou para Mirassol. Entretanto, há expectativas de que o uruguaio retorne ao time titular.

Inter

A equipe colorada deverá contar com reforços para o Gre-Nal. Os zagueiros Victor Gabriel e Juninho deverão estar disponíveis e isso pode mudar a formação da zaga, que teve Rogel ao lado de Vitão mas últimas partidas.

O atacante Wesley tem chance de retornar, após ter problema muscular que o tirou do duelo diante do Palmeiras. Carbonero segue sendo desfalque certo do Colorado.

Ingressos para o Gre-Nal 447

As vendas dos ingressos para os sócios gremistas iniciaram nesta terça-feira (15), pelo site arenapoa.com.br. Torcedores do Grêmio poderão adquirir ingresso solidário nos setores Gramado Sul e Gramado Leste.

Para não sócios, as vendas começaram nesta quinta-feira (17). Os torcedores do Inter já garantiram seus ingressos. Serão 2 mil colorados na Arena.

Tabela de preços para o Gre-Nal 447. Arena / Divulgação

