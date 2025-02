O início de 2025 do Grêmio segue avassalador. Neste sábado (1), na Arena, o Tricolor goleou o São Luiz por 5 a 0. Um resultado construído com um show de Cristaldo no primeiro tempo.

O camisa 10 marcou duas vezes, com Aravena como autor do terceiro. Monsalve e Braithwaite, no segundo tempo, fecharam a goleada gremista. Com 10 pontos e 12 gols após quatro rodadas do Gauchão, o time de Gustavo Quinteros lidera o Grupo A e segue sem ser vazado na atual temporada.

Os titulares voltaram para a partida deste sábado na Arena. Gabriel Grando largou em vantagem na disputa com Volpi, e seguiu como o goleiro do time. Na defesa, recuperado de dores no pé, Ely voltou a formar dupla com Jemerson. A surpresa ficou pela entrada de Dodi, com Cuéllar no banco, ao lado de Villasanti.

Com apenas dois minutos, o Grêmio ficou perto de marcar. Pavon levantou a bola na área e Braithwaite cabeceou. A bola quicou no chão e passou por cima do travessão.

Mas depois da primeira tentativa, o Grêmio não desistiu. E quase chegou ao objetivo instantes depois. Villasanti brigou duas vezes dentro da área, recuperou a bola e Braithwaite finalizou cruzado para abrir o placar na Arena aos 4 minutos. Só que o lance foi anulado por impedimento do paraguaio na origem do lance.

Mesmo com o São Luiz bem posicionado no seu campo de defensa, o Grêmio foi se colocando cada vez mais perto do gol do adversário. Até Jemerson e Ely se posicionavam na intermediária ofensiva, buscando um companheiro livre entre os 10 jogadores de linha do adversário.

E em um lance de muita qualidade técnica, o Grêmio abriu o placar. Pavon encontrou Villasanti entre a linha de defesa do São Luiz. O volante tocou para Braithwaite, que encontrou Cristaldo invadindo a área. O camisa 10 dominou de letra, passou pelo marcador e bateu na saída do goleiro Paulo Gianezini, aos 24 minutos.

O segundo gol do Grêmio não saiu por centímetros. Pavon disparou pela direita após outra recuperação de bola do Tricolor e acionou Aravena. O chileno driblou seu marcador, mas acertou a trave na finalização e a bola correu por cima da linha do gol.

Como se fosse uma jiboia dominando a sua presa, o Grêmio foi aumentando aos poucos a pressão sobre o São Luiz. Quando o adversário percebeu a situação em que se encontrava em campo, já não conseguia mais se mover ou resistir às investidas da equipe de Quinteros. Mesmo com a vantagem, o Tricolor seguiu aumentando a pressão sobre a presa.

O que se confirmou em instantes. Após outra boa troca de passes na área do adversário, o Tricolor ampliou. Novamente com Cristaldo, após o camisa 10 receber de Pavon e driblar seu marcador. O chute de pé esquerdo não deu chances para o goleiro do São Luiz, com 38 minutos de partida.

E antes do primeiro tempo terminar, a vitória virou goleada. João Pedro fez lançamento preciso para Cristaldo. O camisa 10 tentou por cobertura, mas a bola bateu no travessão e encontrou Aravena. O chileno completou para o fundo das redes aos 43 minutos.

Personagem do primeiro tempo, Cristaldo resumiu bem o que a atuação do Grêmio:

— Não foi perfeito, mas fizemos as coisas certas — disse.

Monsalve e Braithwaite completam a goleada

Da Silva, no primeiro lance da segunda metade da partida, arriscou de longe e Grando fez boa defesa.

Henrique Ávila evitou o quarto gol do Grêmio. Jemerson chutou em cima do goleiro do São Luiz. Aravena tentou alcançar a bola, mas o defensor da equipe do Interior evitou que o chileno alcançasse a bola.

O São Luiz teve uma chance clara de descontar. Grando errou uma saída de bola e jogou a bola no pé de Garré. Villasanti trombou com o meia adversário e impediu a finalização, aos 20 minutos do segundo tempo.

Gabriel Pereira, sem marcação, perdeu uma chance clara. O atacante do São Luiz finalizou da pequena área, mas João Pedro tocou de leve e atrapalhou a trajetória.

Quinteros promoveu quatro mudanças de uma vez para os 20 minutos finais do jogo. Saíram Pavon, Cristaldo, Dodi e Jemerson. Edenilson, Monsalve, Cuéllar e Gustavo Martins entraram na partida.

Depois do show de Cristaldo na primeira etapa, Monsalve entrou em campo inspirado. O camisa 11 começou com um passe preciso para Edenilson. Aravena perdeu a chance, mas o colombiano apareceu na área e aproveitou o rebote para marcar o quarto gol gremista na tarde.

Como aconteceu no estádio do Vale, Quinteros apostou em Mec nos minutos finais da partida. O jovem entrou no lugar de Aravena.

Depois de tentar por quase todo o jogo, Braithwaite conseguiu marcar o seu. O centroavante recebeu de Edenilson, avançou e chutou no ângulo para dar números finais na goleada tricolor.

A uma semana do Gre-Nal, o Grêmio deu mostras de que caminha para uma temporada de melhor rendimento do que foi o ano de 2024. Antes do clássico, no entanto, o Tricolor vai a Caxias do Sul para enfrentar o Juventude na próxima quarta. Um último adversário antes do principal adversário deste início de temporada.

GAUCHÃO — 4ª RODADA — 1º/2/2025

GRÊMIO (5)

Gabriel Grando; João Pedro, Rodrigo Ely, Jemerson (Gustavo Martins, 28'/2ºT) e Viery; Dodi (Cuéllar, 28'/2ºT), Villasanti, Pavon (Edenilson, 28'/2ºT), Cristaldo (Monsalve, 28'/2ºT) e Aravena (Gabriel Mec, 38'/2ºT); Braithwaite. Técnico: Gustavo Quinteros

SÃO LUIZ (0)

Paulo Gianezini; Muriel, Ricardo Thalheimer, Bruno Jesus e Márcio Duarte (Henrique Ávila, INT); Tetê, Anderson Recife (Garré, INT) e Luiz Henrique (Diego Gabriel, 37'/2ºT); Marlon Martins (Da Silva, INT), Adaílson e Maikon Aquino (Gabriel Pereira, 18'/2ºT).

Técnico: Alessandro Telles

GOLS: Cristaldo, aos 24min e 28min, e Aravena, aos 43min do 1º tempo. Monsalve, aos 34min, e Braithwaite, aos 43min do 2º tempo;

CARTÕES AMARELOS: Pavon, Viery, Villasanti, Rodrigo Ely; Da Silva;

ARBITRAGEM: Lucas Horn, auxiliado por Mauricio Penna e Cássio Dornelles; VAR: Anderson Farias;

PÚBLICO: 23.133 (23.073 pagantes);

RENDA: R$ 1.234.830,00;

LOCAL: Arena do Grêmio.