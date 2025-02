Após goleada do Grêmio, Quinteros indica que deve poupar jogadores contra o Juventude

O Grêmio deve ter alterações na equipe que vai enfrentar o Juventude na próxima quarta-feira (5), às 22h, em Caxias do Sul, pela sexta rodada do Gauchão. O técnico Gustavo Quinteros indicou que pensa em modificações por conta do desgaste físico e também porque o jogo seguinte é o clássico Gre-Nal, no sábado (8).