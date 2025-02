Cristaldo foi o nome da partida contra o São Luiz. Jefferson Botega / Agencia RBS

O Grêmio goleou o São Luiz por 5 a 0, neste sábado (1º), na Arena. Cristaldo marcou duas vezes, enquanto Aravena, Braithwaite e Monsalve anotaram um cada. Veja abaixo os melhores momentos da partida.

Personagem do confronto, o camisa 10 resumiu bem o que foi a atuação do Grêmio no duelo:

— Não foi perfeito, mas fizemos as coisas certas — disse Cristaldo.

Com o resultado, o Tricolor disparou na liderança do grupo A do Gauchão 2025, com 10 pontos. O próximo desafio da equipe será na quarta-feira (5), fora de casa, contra o Juventude. Na sequência, no sábado (8), o Grêmio recebe o Inter para o primeiro Gre-Nal do ano, que será realizado na Arena.

Melhores momentos de Grêmio 5x0 São Luiz