Cotação ZH: as notas dos jogadores do Grêmio na goleada sobre o São Luiz

Grêmio goleou o São Luiz com cinco gols na Arena.

O Grêmio venceu o São Luiz por 5 a 0 neste sábado (1), na Arena . Em jogo válido pela quarta rodada do Gauchão, Cristaldo , duas vezes, Aravena , Monsalve e Braithwaite fizeram os gols do Tricolor.

O time do técnico Gustavo Quinteros volta a campo na próxima quarta (5), às 22h. O adversário será o Juventude, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.