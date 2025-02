Um show de um Grêmio que mudou tudo

As individualidades do Grêmio cresceram muito em 2025. Jefferson Botega / Agencia RBS

Uma implacável goleada do Grêmio acendeu a atenção do torcedor tricolor para o que está acontecendo na Arena. O 5 a 0 do time de Gustavo Quinteros sobre o São Luiz, de Ijuí, deixou claro que existe uma nova lógica no clube.

Os bons resultados do Grêmio neste início de temporada não surgiram por acaso. Um time com valências muito diferentes indica que o trabalho do treinador começa a fazer efeito. Tática, física e tecnicamente, o Tricolor mostra evolução a cada movimento.

As individualidades do Grêmio cresceram muito, em especial jogadores que estavam esquecidos ou sob desconfiança. Pavon, João Pedro, Cristaldo, Monsalve, Edenilson e outros mostram que tudo está diferente no trabalho do dia. O novo Grêmio esta salvando alguns jogadores.

Na próxima semana, os testes mais fortes. Na quarta-feira (5) o Grêmio vai a Caxias pegar o Juventude e no sábado (8) recebe o Inter na Arena. Jogos que vão servir para avaliar o atual estágio do time treinado por Gustavo Quinteros e que está, com justiça, empolgando o torcedor.