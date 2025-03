Não é o octa que está em jogo, mas sim o decacampeonato do Grêmio

O Grêmio está montando um novo trabalho e começa a temporada com muitas caras novas. Jogadores com contratos longos e com muita possibilidade de brilharem por muito tempo em Porto Alegre. Além disso,o clube optou por uma nova comissão técnica, o que sempre necessita de adaptação. Mas existe uma decisão no meio do caminho. E esta aí o problema.