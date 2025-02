Braithwaite comemorando o gol do jogo neste sábado, pelo Gauchão.

Braithwaite desejou sorte a Neymar em seu retorno ao futebol brasileiro. O atacante do Grêmio falou sobre o novo reforço do Santos após a goleada de 5 a 0 sobre o São Luiz , na qual marcou um gol.

