Cristaldo sobe um degrau em ranking de goleadores estrangeiros do Grêmio

Cristaldo soma 26 gols pelo Grêmio. Jefferson Botega / Agencia RBS

Parece que a grande atuação de Monsalve no meio da semana passada serviu de pílula estimulante para Cristaldo mostrar serviço no Grêmio. Neste sábado (1º), o argentino teve atuação destacada na goleada sobre o São Luiz, na Arena, marcando dois gols.

Cristaldo agora soma 26 gols com a camisa do Grêmio desde 2023, quando foi contratado junto ao Huracán, da Argentina. Ele superou o boliviano Marcelo Moreno no ranking de maiores goleadores estrangeiros da história do clube, ocupando o sétimo lugar.

Leia Mais Alvo do Grêmio, Amuzu tem reviravolta em negociação com o Napoli

O líder da lista é outro argentino: Hernán Barcos. O centroavante marcou, no total, 45 gols pelo Grêmio. O próximo da lista a ser alcançado por Cristaldo é o histórico zagueiro uruguaio Atilio Ancheta. Com mais de 400 partidas pelo clube, o defensor balançou as redes 27 vezes.

É interessante observar, nessa lista, o nome de Luis Suárez. Em apenas uma temporada pelo Grêmio, o uruguaio marcou 29 gols em 2023, aparecendo na quarta colocação.

Estrangeiros com mais gols pelo Grêmio:

Hernán Barcos - 45 gols

Alfredo Obberti - 35 gols

Ramón Castro - 30 gols

Luis Suárez - 29 gols

Carlos Zunino - 29 gols

Atilio Ancheta - 27 gols

Franco Cristaldo - 26 gols