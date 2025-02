Uma tarde de luxo na Arena do Grêmio

Braithwaite marcou um gol no jogo deste sábado. Jefferson Botega / Agencia RBS

Foi uma tarde de luxo para o Grêmio neste sábado (1º), na Arena. O 5 a 0 veio com mais posse de bola, finalizações, desarmes e gols. Quando o grande enfrenta o pequeno, em casa, o que se exige? Superioridade absoluta. É o que Tricolor fez com o São Luiz, que briga por vaga na semifinal, e já tinha feito com Caxias e Monsoon

De quebra, não foi vazado. Segue sem ser vazado na competição. E Cristaldo não jogou. Desfilou. Marcou dois belos gols e trabalhou muito na hora de defender, ajudando na pressão pós-perda de bola. A sombra de Monsalve fará bem ao time.

O Grêmio de Quinteros marca em bloco e de forma agressiva. Um dos gols de Cristaldo começa por uma roubada de bola dele mesmo. Coletivamente, corre para frente também na hora do primeiro gesto defensivo.

Há jogadas ensaiadas de escanteio. A primeira linha fica alta, empurrando os volantes para dentro do campo adversário. Os zagueiros fazem a saída.

Villasanti é quase meia-direita. A jogada de fundo sempre tem o passe rasteiro para trás, supondo gente chegando para somar. Braithwaite recua como meia entre os volantes e coordena ultrapassagens, quando não arranca e faz um golaço, como o último da goleada.

A amostragem de Gauchão nunca é definitiva. Pode, sim, enganar. Não sei como será o meio e o fim do Grêmio no Estadual. Mas o começo é muito bom. Os números são expressivos e não mentem, antes do Gre-Nal e do Juventude, duelos de Série A.