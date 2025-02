Gabriel Mec exalta aposta de Quinteros nos jovens do Grêmio: "Entrar bastante confiante e fazer meu jogo"

Mec entrou no segundo tempo da goleada sobre o São Luiz, neste sábado.

Muitos jovens do Grêmio têm recebido oportunidades com Gustavo Quinteros neste começo de Gauchão. Após a goleada de 5 a 0 sobre o São Luiz , neste sábado (1º), Gabriel Mec e Viery exaltaram a confiança que o treinador tem passado a eles.

— Ele (Quinteros) me fala para entrar bastante confiante e fazer meu jogo. Não à toa está me colocando, porque confia em mim. Agradeço pela confiança e quero continuar dando o melhor ao clube — disse Mec, na zona mista da Arena.

Viery também falou sobre essa confiança que vem recebendo do comandante para entrar em campo:

— Esses primeiros minutos são importantes para nós jovens que vem da base, para ganhar confiança e aprender com o grupo. Para mim tem sido muito bom.

Em seguida, o zagueiro, que vem atuando na lateral esquerda, foi perguntado sobre a possibilidade de jogar fora de posição no Gre-Nal do outro sábado (8). Ele confirmou que está preparado.

Antes, o Tricolor visita o Juventude no Alfredo Jaconi, na quarta-feira (5).

