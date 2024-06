Completam-se dois meses nesta quinta-feira (20) desde que a Arena recebeu a última partida de futebol: a vitória do Grêmio sobre o Cuiabá por 1 a 0 pela terceira rodada do Brasileirão, em 20 de abril. Depois disso, o mar azul de torcedores que tomava conta das ruas no entorno do estádio deu lugar à lama e ao lixo arrastados pela enchente.