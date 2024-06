A recuperação da casa gremista segue progredindo. A troca do gramado da Arena, que teve início nesta terça-feira (11), deve ser concluída até o início da próxima semana, afirmou a empresa responsável pela gestão do estádio nesta quarta. Conforme apurado por GZH, a direção do Grêmio espera que os meses de junho e julho sejam utilizados para deixar o campo em condições de jogo.