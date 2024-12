Caixinha tem 54 anos e trabalhou no Bragantino em 2024. Ari Ferreira / Bragantino / Divulgação

Pintou o favorito. Apesar de seguir em completo silêncio, alguns bem informados sobre as coisas do Grêmio juram que o preferido dos dirigentes atende pelo nome de Pedro Caixinha, que trabalhou no Bragantino em 2024.

Por enquanto, o nome do português tem muito a ver com as conversas de Luiz Felipe Scolari e Baidek, dois fãs do trabalho do profissional.