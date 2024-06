O gramado da Arena do Grêmio começou a ser trocado na tarde desta terça-feira (11). O campo permaneceu submerso por mais de 20 dias por conta da enchente que atingiu Porto Alegre em maio e estava com um aspecto devastado desde que a água baixou. A última partida disputada no local ocorreu em 20 de abril, quando o Tricolor bateu o Cuiabá por 1 a 0.