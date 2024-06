As marcas nas paredes mostram o quanto o Beira-Rio ficou submerso com a enchente que assolou o RS em maio. Mas a grama de inverno replantada, com o verde característico, aponta para o retorno do Inter para sua casa em breve. Até julho. Em um mês, os colorados reencontrarão o time no Gigante, em recuperação do estádio que envolve investimento milionário e 600 trabalhadores atuando em três turnos (e até quatro, quando necessário).