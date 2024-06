A inundação que tomou a Arena e boa parte do bairro Farrapos abre uma nova frente de negociações entre Grêmio e Arena Porto-Alegrense, empresa gestora do estádio. O clube aguarda um posicionamento oficial com as estimativas de custos para recuperar os prejuízos, abrangência do seguro contratado, prazos de reforma e de quando o prédio poderá ser ocupado novamente pelos funcionários do clube que trabalham no local.