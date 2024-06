A Arena do Grêmio divulgou nesta quarta-feira (12) informações sobre a recuperação do estádio após a enchente em Porto Alegre, com imagens marcantes, como a do plantio do novo gramado. Apesar das boas notícias, um fator é considerado fundamental para conseguir acelerar o trabalho e deixar a casa gremista em condições para Grêmio x Fluminense, no dia 13 de agosto, pelas oitavas de final da Libertadores.