O governo federal deu início a tratativas para auxiliar a dupla Gre-Nal a enfrentar os prejuízos da enchente de maio. A iniciativa partiu do ministro da Secretaria Extraordinária de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul. Paulo Pimenta disse à coluna que uma das alternativas à mesa é a suspensão do pagamento de parcelas do Profut, programa criado em 2015 para renegociar dívidas dos clubes brasileiros junto à Receita Federal e outros órgãos. A suspensão foi adotada temporariamente na pandemia.