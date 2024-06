Os combalidos cofres do Inter terão um novo desafio em 2024. Conforme apresentado pela direção na reunião do Conselho Deliberativo desta segunda-feira (17), o clube terá um prejuízo de R$ 31 milhões por conta da enchente. Além disso, nos primeiros quatro meses do ano, o déficit acumulado é de R$ 98,6 milhões.