A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a tabela detalhada das próximas rodadas do Brasileirão. A partida entre Inter e Atlético-MG pela 12ª rodada será no Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma, na quarta-feira (26), às 21h30min. Já o próximo jogo com o mando do Grêmio, diante do Fluminense, na 13ª rodada, no domingo (30), às 16h, segue com local "a definir".