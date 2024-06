Com quatro derrotas seguidas no Brasileirão, o Grêmio aposta na volta ao Rio Grande do Sul para melhorar de forma significativa sua campanha ainda no primeiro turno. Até lá, o time deve priorizar o Gre-Nal de sábado (22), em Curitiba, e fazer jogos de "sobrevivência" contra Fortaleza e Atlético-GO. Depois, a partir do dia 27 de junho, o clube voltará a treinar em Porto Alegre e passará a mandar os seus jogos no estádio Centenário, em Caxias do Sul.