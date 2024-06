A semana Gre-Nal no lado azul da rivalidade começou mais tensa. A derrota por 2 a 1 para o Botafogo, que deixa o Grêmio no Z-4 ao final da nona rodada do Brasileirão, repetiu os problemas das últimas partidas. Como aconteceu contra o Flamengo, o Tricolor produziu o suficiente para terminar com um melhor resultado no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES). Mas foi derrotado. Com seis pontos em sete jogos, amarga o 17º lugar antes de dias com duas decisões pela frente.