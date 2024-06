O Grêmio tem data para voltar a Porto Alegre. Depois de encarar o Atlético-GO, em Goiânia, no dia 26 de junho, a delegação irá interromper a maratona de jogos fora do Rio Grande do Sul e retornará para treinar no CT Luiz Carvalho. A partir daí, a projeção é enfileirar quatro partidas em Caxias do Sul.