A má fase continua. O Grêmio perdeu por 2 a 1 para o Botafogo na noite deste domingo (16) pela nona rodada do Brasileirão. Em partida disputada no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo, Cuibano e Junior Santos marcaram para os cariocas, enquanto Gustavo Nunes descontou para o Tricolor.