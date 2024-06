O alerta está ligado no Grêmio. Na noite deste domingo (16), em Cariacica-ES, o Tricolor perdeu por 2 a 1 para o Botafogo. Resultado que deixa a equipe gaúcha na zona de rebaixamento, ao final da nona rodada do Brasileirão. Foi terceira derrota consecutiva na competição desde a retomada após a paralisação pela enchente no Rio Grande do Sul. Acompanhe as informações do jogo pela Jornada Digital da Gaúcha.