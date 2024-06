Quem espera melhoras a curto prazo no time do Grêmio levou um banho de água fria do técnico Renato Portaluppi. Neste domingo (16), na entrevista após a derrota para o Botafogo— a quarta consecutiva e a quinta, no total, pelo Brasileirão —, no Espírito Santo, o treinador pediu "paciência" para a torcida.