A escalação do Grêmio está confirmada para o duelo com o Botafogo deste domingo (16) pela nona rodada do Brasileirão, no Estádio Estadual Kleber José de Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo. Renato Portaluppi dá continuidade ao rodízio de goleiros, e Caíque será o titular. Outras novidades no time que começa o jogo são o ingresso de Fabio, Geromel e Mayk na defesa e de Gustavo Nunes no ataque.